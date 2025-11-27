В восточной части Зеленоградска завершили восстановительные работы

В восточной части побережья Зеленоградска завершили аварийно-восстановительные работы. Соответствующая информация опубликована на странице министерства строительства и ЖКХ Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».

«Во время штормов берег сильно размывало. Чтобы предотвратить аварии подрядчик Балтберегозащиты укрепил 508 метров морского склона авандюны, — говорится в сообщении. Берегоукрепление выполнили комплексным методом с использованием конструктива из ряда 851 деревянной сваи, непроницаемого ядра из „биг-бэгов“ и внешней наклонной бермы из защитного крупногабаритного камня».

Напомним, торги на аварийно-восстановительные работы для защиты 850-метрового участка побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска состоялись в марте 2025 года. Победителем стала строительная компания ООО «СК „Маяк“», которая согласилась выполнить работы за 147,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 172,5 млн. Указанные источники финансирования — «средства бюджетных учреждений». К работам приступили в апреле. Завершить их необходимо до 31 января 2026 года. В ноябре «Балтберегозащита» сообщила, что работы ведутся с опережением графика.

