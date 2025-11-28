Погода в Калининградской области 28 ноября

Днём в пятницу, 28 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +2°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около четырех метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре региона она составит +3°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура достигнет +2°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +2°C), а на востоке региона прохладнее (до −3°C). На территории всего региона ожидаются небольшие смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,4°C, днём она поднимется до +2,3°C, а вечером опустится до +1,8°C. Утром прогнозируется юго-западный ветер, который днем сменится на южный. Влажность — на уровне 87-95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении межсезонья. «Днем в Калининграде и области до +1...+3°C, с утра до вечера — преимущественно облачно, утром (у побережья) и вечером вероятны небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер юго-западный: в Калининграде и области в течение суток умеренный/свежий (3-9 м/с), порывистый, на побережье — умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.

