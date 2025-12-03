Власти планируют включить «Парк Победы» в реестр культурного наследия

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
Власти планируют включить «Парк Победы» в реестр культурного наследия

Территория Парка Победы в Калининграде получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующая экспертиза была завершена 22 июля.

Экспертизой предлагается закрепить наименование объекта — «Мемориальный комплекс «Парк Победы» — и установить категорию историко-культурного значения — местная (муниципальная). Вид ОКН — достопримечательное место. После внесения в ЕГРОКН на территории будет действовать режим охраны, ограничивающий строительство, земляные и иные работы.

Эксперты отмечают, что территория парка относится к числу исторических районов Кёнигсберга. Согласно документу, в XVII веке здесь располагались элементы оборонительного кольца крепости, включая земляные валы и бастионы. Позднее территория неоднократно перестраивалась, а в конце XIX — начале XX века была преобразована в зеленую зону отдыха по концепции ландшафтного архитектора Эрнста Шнайдера. К концу 1920-х годов здесь сформировалась полноценная парковая территория с прудом, холмом и прогулочными дорожками.

После штурма Кёнигсберга в 1945 году на Гвардейском проспекте разместили мемориал воинам 11-й гвардейской армии. На вершине холма в северо-западной части парка появилась братская могила советских солдат, позже — одиночное захоронение сотрудника органов безопасности П. А. Андреева. В 2000 году территория получила современное название «Парк Победы», а в 2011 году была включена в список выявленных объектов культурного наследия.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter