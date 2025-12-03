Власти планируют включить «Парк Победы» в реестр культурного наследия

Территория Парка Победы в Калининграде получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующая экспертиза была завершена 22 июля.

Экспертизой предлагается закрепить наименование объекта — «Мемориальный комплекс «Парк Победы» — и установить категорию историко-культурного значения — местная (муниципальная). Вид ОКН — достопримечательное место. После внесения в ЕГРОКН на территории будет действовать режим охраны, ограничивающий строительство, земляные и иные работы.

Эксперты отмечают, что территория парка относится к числу исторических районов Кёнигсберга. Согласно документу, в XVII веке здесь располагались элементы оборонительного кольца крепости, включая земляные валы и бастионы. Позднее территория неоднократно перестраивалась, а в конце XIX — начале XX века была преобразована в зеленую зону отдыха по концепции ландшафтного архитектора Эрнста Шнайдера. К концу 1920-х годов здесь сформировалась полноценная парковая территория с прудом, холмом и прогулочными дорожками.

После штурма Кёнигсберга в 1945 году на Гвардейском проспекте разместили мемориал воинам 11-й гвардейской армии. На вершине холма в северо-западной части парка появилась братская могила советских солдат, позже — одиночное захоронение сотрудника органов безопасности П. А. Андреева. В 2000 году территория получила современное название «Парк Победы», а в 2011 году была включена в список выявленных объектов культурного наследия.