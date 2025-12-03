В Правдинске выставили на продажу обанкроченный масло-сыродельный завод

Фото с онлайн-платформы «Авито»

В Правдинске продается производственный комплекс мaсло-cырoдeльнoгo зaвoда на ул. Kутузова, д. 11. Соответствующее объявление размещено на онлайн-платформе «Авито».

В состав комплекса входит признанное объектом культурного наследия здание сырзавода общей площадью 1,7 тыс. кв.м, здание цеха по приготовлению творога и казеина, склад, здание столярной мастерской, автомойка, а также котельная, насосная и трансформаторная подстанции, два земельных участка и прочее имущество. В феврале 2025 года объект оценивался в 21 млн 734 тысячи рублей, однако к концу ноября цена снизилась до 11 млн 305 тысяч.

Напомним, 30 января 2023 года Арбитражный суд признал ЗАО «Правдинский масло-сыродельный завод» банкротом по заявлению АО «Райффайзенбанк» в связи с просроченной задолженностью в 15 млн рублей. Еще один иск подал индивидуальный предприниматель Михаил Дёмушкин. Дела были объединены в одно производство. В качестве третьего лица в деле фигурировало ООО «Молочная кадочка» из Правдинска. В судебном заседании представитель должника поддержал наличие непогашенной задолженности перед заявителем. Против введения процедуры банкротства он не возражал.

По данным сайта «Пруссия.39», Здание молокозавода было построено во Фридланде (теперь это Правдинск) в 1925-1926 годах. В 2007 году оно получило статус объекта культурного наследия местного значения.

