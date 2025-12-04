Губернатор учредил премии участникам и наставникам чемпионата «Профессионалы»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных утвердил выплаты для участников чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», а также чемпионатов высоких технологий, добившихся призовых результатов. Документы подписаны 2 декабря и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому указу, премии будут получать обучающиеся региональных образовательных организаций, ставшие победителями и призерами межрегиональных, итоговых этапов и финалов чемпионатов. Размер выплат зависит от уровня и результата: от 25 тыс. руб. за победу на межрегиональном этапе до 200 тыс. — за первое место в финале.

Вторым указом устанавливаются выплаты педагогическим работникам, подготовившим призеров и победителей этих соревнований. Суммы аналогичны: наставник победителя финала получит 200 тыс. руб., призеры — от 100 до 150 тыс.

Финансирование предусматривается за счет областного бюджета — минфину Виктору Порембскому поручено закладывать необходимые средства ежегодно.

Как сообщается на официальном сайте чемпионата, «Профессионалы» — это соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами в определенной экономической области. Отметим, стать участниками чемпионата могут школьники от 14 лет и старше, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий в различных областях промышленности. «Профессионалы» — альтернатива международного движения WorldSkills, в котором Россия участвовала до 2022 года.

