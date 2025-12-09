На дератизацию скверов и зелёных зон Калининграда в 2026-м выделяют 2,8 млн

На мероприятия по дератизации в скверах и зелёных зонах Калининграда в 2026 году направляют 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что точная дата начала борьбы с крысами «зависит от отмашки санитарных врачей». «Местный Центр гигиены и эпидемиологии потом будет подтверждать и эффективность проводимых мероприятий, или подрядчику не заплатят за некачественную работу, заставят переделывать за свой счёт», — подчёркивают в сообщении и добавляют: «Брикеты с ядом не разбрасывают как и куда попало. Специалисты стараются прятать его прямо в крысиных норах или раскладывают в специальных контейнерах, чтобы домашние животные его случайно не достали».
В перечне территорий, подлежащих дератизации, указано 132 места общего пользования (скверы, зелёные зоны и междворовые территории), а также 16 водных объектов.
В 2024 году озеро Поплавок, расположенное в Центральном районе, стало местом обитания крыс. Некоторые люди, по словам местных жителей, пострадали от нашествия. Так, крыса успела схватить за руку малолетнюю девочку.Тогда глава администрации города сообщила, что появление крыс на озере стало для горвластей неожиданностью. После этого на уничтожение грызунов в Калининграде в 2025 году выделили более 400 тыс. рублей. Победителем торгов стало ООО «Дезконтроль», снизившее начальную стоимость контракта до 276 тыс. рублей.