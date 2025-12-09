На дератизацию скверов и зелёных зон Калининграда в 2026-м выделяют 2,8 млн

На мероприятия по дератизации в скверах и зелёных зонах Калининграда в 2026 году направляют 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что точная дата начала борьбы с крысами «зависит от отмашки санитарных врачей». «Местный Центр гигиены и эпидемиологии потом будет подтверждать и эффективность проводимых мероприятий, или подрядчику не заплатят за некачественную работу, заставят переделывать за свой счёт», — подчёркивают в сообщении и добавляют: «Брикеты с ядом не разбрасывают как и куда попало. Специалисты стараются прятать его прямо в крысиных норах или раскладывают в специальных контейнерах, чтобы домашние животные его случайно не достали».

В перечне территорий, подлежащих дератизации, указано 132 места общего пользования (скверы, зелёные зоны и междворовые территории), а также 16 водных объектов.

В 2024 году озеро Поплавок, расположенное в Центральном районе, стало местом обитания крыс. Некоторые люди, по словам местных жителей, пострадали от нашествия. Так, крыса успела схватить за руку малолетнюю девочку.