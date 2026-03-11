Роспотребнадзор: вся область относится к зоне клещевого энцефалита

В Калининградской области ежегодно фиксируют тысячи обращений после укусов клещей, при этом вся территория региона остается эндемичной по клещевому энцефалиту. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по области Елена Бабура.

По ее словам, клещи активизируются при устойчивой температуре около +5 градусов.

«Сезон начинается ровно тогда, когда просыпаются клещи. А клещи просыпаются тогда, когда температура воздуха соответствует где-то 5°. Вот пять градусов стукнуло, и мы говорим о том, что клещи проснулись, и в это время они с самого начала наиболее опасны, потому что они очень активные и голодные, начинают искать свою жертву», — пояснила Бабура.

Пик обращений жителей в медицинские учреждения традиционно приходится на май-июнь, а второй подъем активности наблюдается в конце августа — начале сентября.

Ежегодно за медицинской помощью после присасывания клещей обращаются более пяти тысяч человек, при этом каждый третий пострадавший — ребенок до 14 лет.

В 2025 году в регионе зарегистрировали 16 случаев клещевого вирусного энцефалита и 65 случаев клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, область относится к территориям с устойчиво высоким уровнем заболеваемости боррелиозом.

«Если раньше зараженность клещей боррелиями составляла 10-12%, то по прошлому году — уже 18-19%. Это достаточно высокий уровень», — отметила она.

При этом зараженность клещей вирусом энцефалита остается сравнительно низкой — не более 1-2%, что значительно меньше показателей Сибири и Дальнего Востока.

