Глава администрации Калининграда: «Велосипед люблю, но не в городе»

Передвигаться по Калининграду на велосипеде глава администрации Елена Дятлова пока не планирует, несмотря на то, что в городе появляется все больше велополос и велодорожек. Разговор о велосипеде как о городском транспорте зашел у журналистов с Еленой Дятловой в четверг, 12 марта. Не планирует Елена Дятлова и присоединяться в субботним веловыездам своих подчиненных, которые, по словам председателя комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, должны возобновиться в апреле.

«Я очень люблю велосипед, но я не использую его в Калининграде. Мне боязно, — объяснила Дятлова. — Мы с вами вместе ездили в Балтрайон, и я тогда больше всего боялась, что не дай бог кого-нибудь собью. Велосипед люблю, но не в городе, а на специально выделенных велодорожках. Не дай бог что, вы же первые напишете новость про ДТП с участием Елены Дятловой. Я боюсь пешеходов зацепить, поэтому не получаю от этого удовольствия. Если со мной что-то случится — ничего страшного, а если не дай бог нанесу какой-то ущерб жителям города, для меня это будет тяжело».

Прокатными самокатами глава администрации также не пользуется из-за травмы ноги.

«У меня порваны связки, к сожалению. Мне потом очень тяжело физически, — пояснила чиновница. — На велосипеде легче».

Напомним, что летом 2023 года Елена Дятлова действительно совершила рабочий выезд на велосипеде. Тогда же она призналась, что прогулка лёгкой для нее не была.

«Несмотря на то, что мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы строить велосипедную инфраструктуру, город еще по-прежнему далек от дружелюбия, — заявила она ближе к концу выезда. — Мне было сложно, очень часто приходилось тормозить, страшно было сбить прохожих на тротуаре. Еще бы хотелось, чтобы мы больше сделали понижений бордюров. Я не испытала чувства комфорта».