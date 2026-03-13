Рекордное тепло и дожди: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни жителей региона ждёт рекордное тепло. При этом не обойдётся без ветра и дождей. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью +4...+8°C, переменная облачность, без осадков. Утром +6...+13°C, малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистые облака). Днём воздух прогреется до +15...+18°C в Калининграде и области (местами до +19), у побережья до +14...+17°C (на Куршской и Балтийской косе до +10...+14°C), малооблачно/переменная облачность (преимущественно перистые облака). Вечером +8...+12°C, малооблачно. Ветер в течение суток юго-восточный, слабый/умеренный (3-8 м/с), днём в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление 754-755 мм рт. ст.

В воскресенье ночью +4...+8°C, переменная облачность, без осадков. Утром +7...+11°C, на западе региона (Зеленоградский, Багратионовский, Полесский, Гурьевский, Гвардейский районы, включая Калининград) облачно с прояснениями и местами возможен дождь, на остальной части области — переменная облачность, без осадков. Днём в Калининграде и на западе области +6...+10°C (у морского побережья +4...+8°C), в восточной части региона до +9...+14°C, облачно с прояснениями и временами возможен дождь (наименьшая вероятность осадков — на востоке области). Вечером +3...+7°C, преимущественно облачно и временами также возможен дождь. Ветер в течение суток переменный с юго-восточного и южного ночью и утром на юго-западный, западный, северо-западный днём и вечером, слабый/ умеренный (2-7 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 756 до 761 мм рт. ст.

Понедельник, предварительно, принесёт региону умеренную и пасмурную погоду с высокой вероятностью осадков, связанных с малоподвижным фронтом: днём вряд ли будет выше +5...+8°C, в тёмное время суток +1...+4°C и временами возможны дожди (некоторые модели не исключают дождь с мокрым снегом, но шансы такого исхода невысоки).

Сухая погода, как ожидается, вернётся к середине следующей недели. «Должна установиться более привычная погода для сезона с относительно тёплыми днями ( +9...+12°C, в отдельные дни теплее) и прохладными ночами (с околонулевыми температурами и заморозками до −1...-3°С). Ожидается преобладание тихой, малооблачной и сухой погоды, в тёмное время суток не исключены туманы с гололедицей на поверхности. В общем, привычные температурные „качели“ межсезонья — днём будет тепло и комфортно, а с заходом солнца лучше одеваться теплее», — добавили синоптики.