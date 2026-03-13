Суд отменил часть правил аренды электросамокатов в Зеленоградске

Зеленоградский районный суд признал недействительной часть постановления администрации округа, регулирующего использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), предоставляемых в аренду дистанционным способом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила бизнес-омбудсмен Калининградской области Олеся Белая.

«Эта история — яркий пример того, как совместными усилиями можно отстоять свои права и создать более благоприятную среду для развития бизнеса», — заявила Белая.

Поводом для разбирательства стало обращение предпринимателя, поступившее к бизнес-омбудсмену в 2025 году. Заявитель указал на нарушения своих прав после принятия администрацией Зеленоградска постановления, устанавливающего порядок использования территории муниципалитета для передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

По словам Белой, в ходе рассмотрения обращения были выявлены положения, которые могли противоречить действующему законодательству. В частности, документ регулировал вопросы дорожного движения на муниципальном уровне, хотя такие полномочия относятся к федеральной компетенции.

Кроме того, постановление вводило плату за использование территорий общего пользования, предусматривало дополнительные требования к эксплуатации СИМ, включая обязательное нанесение городского брендинга, а также позволяло перемещать средства индивидуальной мобильности с мест размещения сотрудниками администрации при выявлении нарушений.

Бизнес-омбудсмен поддержала позицию предпринимателя и подготовила правовую позицию, которая была использована при рассмотрении иска прокуратуры о признании нормативного акта недействующим в части.

В итоге суд признал доводы прокуратуры и правовую позицию уполномоченного обоснованными и удовлетворил иск.

