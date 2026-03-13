Экспертиза одобрила проект высотки на набережной Карбышева

Проект многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на набережной генерала Карбышева в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 13 марта. Экспертной организацией выступило московское ООО «Стройтехнология». Форма экспертизы — негосударственная.

Документацию подготовили калининградские компании «Новострой» и «Западстройпроект». Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Янтарный берег“».

Жилой дом планируется построить на участке с кадастровым номером 39:15:140502:24 на набережной генерала Карбышева.

Как сообщалось ранее, комплекс планируется возвести в старой части Октябрьского острова рядом с гребным центром. Проект предусматривает 484 квартиры и 185 парковочных мест. На первых этажах предполагается разместить общественные пространства и офисы, а территорию комплекса обещают сделать открытой для горожан.

Ранее власти Калининградской области ограничили высотность здания 18 этажами, а назначение изменили до ОЖ/18-о. На набережной Карбышева, должен появиться многоквартирный жилой дом с помещениями функционального назначения, состоящий из трех высотных секций. Ранее на этом участке было разрешено возведение 12 этажей.

Как следует из открытых источников, земельный участок был передан администрацией Калининграда в марте 2011 в аренду компании «Карт-Траст». На основании дополнительного соглашения от 26.04.2011 права арендатора участка переданы ООО «Янтарный берег». Власти Калининграда пытались расторгнуть с этой компанией договор аренды в 2021 году, но безуспешно. Весной администрация Калининграда выдала компании «Специализированный застройщик „Янтарный берег“» порубочный билет на осуществление ухода на этом земельном участке.