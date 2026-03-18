В мэрии Калининграда предупредили, что собираются снести все «незаконные заборы»

Власти Калининграда намерены снести все незаконные заборы в городе. Причем, незаконными могут оказаться и ограждения, которые простояли на своем месте больше ста лет. В частности, вопрос о кирпичной ограде на улице Колхозной на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в Горсовете Калининграда поднял депутат Сергей Севостьянов, исключённый из партии КПРФ в декабре 2024 года.

«В интернете была опубликована информация, что начали демонтаж исторического забора на улице Колхозной. Судя по фотографиям, действительно справедливые возмущения у граждан», — поинтересовался Севостьянов.

В ответ председатель комитета муниципального контроля Константин Габичев усомнился, что забор действительно исторический.

«Как вы определили, что он исторический? Там кирпич крошится, оголовки со столбов сваливаются. Этот забор опасен для жизни и здоровья прохожих. Мало того, некоторые жители этих домов, в этом дворе четыре дома (25, 27,29 и 31), обращались к нам с просьбой снести этот забор, потому что опасаются за жизнь и здоровье своих детей, которые в этом дворе гуляют. Если вы прямо сейчас туда подойдете, то увидите, что самый здоровый оголовок на воротах наполовину уже слез. Он вот-вот упадет самопроизвольно, если его не снести».

«А сохранить никак?» — уточнил депутат.

«Я представляю комитет муниципального контроля, и мои действия направлены на соблюдение обязательных требований. По обязательным требованиям земельного кодекса этот забор находится в границах красных линий, что является нарушением. И я обязан привести в соответствие с требованиями законодательства, то есть снести этот забор», — ответил Габичев.

Ответ Севостьянова, судя по всему, развеселил, поэтому он решил поинтересоваться, будет ли мэрия сносить ограду у Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова на Советском проспекте, чтобы расширить тротуар.

«Со временем по всему городу эти обязательные требования, которые касаются красных линий и заборов в их границах, будут приведены в соответствие. Какой период времени это займет, я вам не могу ответить. Может быть, это будет уже после меня», — ответил Габичев.

Габичев также выразил неудовлетворение, что «одномоментно нельзя все заборы по всему городу привести в соответствие».

«Но это планомерная работа. Она ведется и будет продолжаться», — добавил он.

Напомним, что о сносе кирпичной ограды на улице Колхозной стало известно 12 марта. На снос обратил внимание и глава фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Евгений Мишин, который заявил, что старинный забор власти ломают «вопреки всем нормам и правилам».