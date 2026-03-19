Горвласти сообщили, что наращивают скорость демонтажа незаконных объектов

Власти Калининграда сообщили, что им удалось значительно ускорить демонтаж незаконных объектов на территории города. О достижениях комитета муниципального контроля в этой области 17 марта на комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в Горсовете Калининграда отчитался председатель этого комитета Константин Габичев.

«В 2025 году были внесены изменения в порядок демонтажа, позволяющие демонтировать отдельные конструктивные элементы в сжатые сроки, что способствовало увеличению общего количества демонтированных объектов», — заявил Габичев.

По словам чиновника, в 2025 году было снесено 827 объектов. 492 из них были демонтированы добровольно (благодаря этому бюджет сэкономил примерно 3,5 млн рублей), но для 335 пришлось привлекать подрядные организации (на это пришлось потратить 7,26 млн рублей).

«Хочу отметить, что в судах в 2025 году находились 8 дел с исками от физических и юридических лиц по оспариванию принятых комитетом решений о сносе. По 5 делам уже вынесены решения в пользу комитета муниципального контроля, а заседания по трем делам перенесены на этот год», — добавил Габичев.