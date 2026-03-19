Руководство калининградского УМВД сравнило зарплаты полицейских и велокурьеров

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Полиция

Калининградские полицейские зарабатывают в пять раз меньше велокурьеров. На эту разницу в четверг, 19 марта, в ходе годового отчета в региональном Заксобрании обратил внимание врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон.

Когда член фракции КПРФ Дмитрий Латушкин попросил пояснить, с чем связана текучка кадров в патрульно-постовой службе, Рейсон привел конкретный пример.

«Лейтенант, который пришёл на службу, получает до 55 000 ₽ на руки, — рассказал Рейсон. — Подполковники, которые уже руководители отделов и замы управлений, получают 85 000 ₽. То, что касается патрульно-постовой службы, сержантов, прапорщиков, старших прапорщиков... У них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Если привести пример, уж позвольте в таком формате, парень молодой, который пешком делает доставку пиццы, зарабатывает более 100 000 ₽, а говорит: „Если я сяду на велосипед, то буду 180 зарабатывать“. Вот и весь вопрос».

Напомним, что ранее годовые отчеты на комиссии Горсовета представили начальники трех калининградских ОМВД. По их словам, штат полиции не укомплектован в среднем на треть.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

