Руководство калининградского УМВД сравнило зарплаты полицейских и велокурьеров

Калининградские полицейские зарабатывают в пять раз меньше велокурьеров. На эту разницу в четверг, 19 марта, в ходе годового отчета в региональном Заксобрании обратил внимание врио начальника УМВД по Калининградской области Сергей Рейсон.

Когда член фракции КПРФ Дмитрий Латушкин попросил пояснить, с чем связана текучка кадров в патрульно-постовой службе, Рейсон привел конкретный пример.

«Лейтенант, который пришёл на службу, получает до 55 000 ₽ на руки, — рассказал Рейсон. — Подполковники, которые уже руководители отделов и замы управлений, получают 85 000 ₽. То, что касается патрульно-постовой службы, сержантов, прапорщиков, старших прапорщиков... У них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Если привести пример, уж позвольте в таком формате, парень молодой, который пешком делает доставку пиццы, зарабатывает более 100 000 ₽, а говорит: „Если я сяду на велосипед, то буду 180 зарабатывать“. Вот и весь вопрос».