Число поездок в транспорте Калининграда за наличные достигло рекордного минимума

В 2025 году только 4% поездок в общественном транспорте Калининграда были оплачены наличными. Об этом рассказал директор Центра организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП) Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«Хочется отдельно отметить про способ оплаты проезда. Мы достигли рекордных показателей в части оплаты наличными денежными средствами, которая в 2025 году составила всего лишь 4%», — отметил Папшев.

За наличные пассажиры приобрели в 2025 году 302 141 билет. QR-кодом воспользовался 1% клиентов общественного транспорта (31 597 билетов). Доля льготных транспортных карт в структуре оплаты проезда — 21% (1 529 846 билетов). Обычными транспортными картами были оплачены 22% поездок (1 611 618 билетов). 52% пассажиров пользовались банковскими картами (3 811 304 билета). Итого в прошлом году было куплено 7 286 506 билетов.

Билетная выручка составила 17,7 млн рублей. От продажи транспортных карт в бюджет поступило 3 млн рублей, от реализации льготных проездных билетов — 168,9 млн рублей.

Напомним, с 26 июля 2025 года в общественном транспорте Калининграда действуют следующие тарифы:

  • при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля;

  • при безналичной оплате — 38 рублей ;

  • при наличной оплате — 44 рубля.

Возможность оплаты проезда посредством QR-кода появилась в марте 2025 года.

