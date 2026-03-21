В минсоцполитики сообщили о перевыполнении плана по социальным контрактам

В 2026 году в Калининградской области было заключено 206 социальных контрактов. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Рассчитываю, что в нынешнем году соглашение с центром социальной поддержки населения смогут подписать порядка 2200 наших жителей. Конечно, ставится задача, чтобы социальные контракты были эффективными, чтобы они действительно выполняли свою самую главную задачу, чтобы жители получили возможность улучшить своё материальное положение и разрешить трудную жизненную ситуацию», — рассказала Майстер.

По её словам, наиболее популярными, как и годом ранее, являются социальные контракты, связанные с поиском работы, поддержкой собственного дела либо развитием личного подсобного хозяйства. Обращения за помощью в трудной жизненной ситуации также есть.

«Мы перевыполнили плановые показатели по социальным контрактам, которые установлены были федеральным ведомством по социальной поддержке. Мерой социальной поддержки были охвачены более 7000 наших жителей. А по итоговой оценке эффективности почти 80% тех, кто обратился за социальным контрактом, сумели увеличить свой среднедушевой доход», — добавила министр.

В 2026 году на предоставление указанной меры поддержки предусмотрено почти 492,6 млн руб.