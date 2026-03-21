Компенсацию платы за детсад попросили распространить на все многодетные семьи

Власти Калининградской области попросили рассмотреть вопрос о распространении выплаты компенсации родительской платы за детский сад на все многодетные семьи. Соответствующая просьба поступила к прямому эфиру министра социальной политики региона Анжелики Майстер в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Почему бы не распространить компенсацию родительской платы за детский сад на многодетные семьи вне зависимости от того, получают они единое пособие или нет? На данный момент её получают только те семьи, которые получают единое пособие. Получается, что критерии нуждаемости всё-таки есть», — зачитала вопрос Майстер.

По словам министра, вопрос задан справедливо и заслуживает рассмотрения.

«Рассмотрим такой вариант, конечно, и постараемся выступить с таким предложением, может быть, в рамках рассмотрения бюджета следующего года. Обязуюсь проработать и вернуться обязательно к вам с тем, какие решения будут приняты, конечно, по согласованию с финансовыми органами. Но это действительно вопрос, над которым стоит обязательно задуматься», — отметила Анжелика Майстер.

В Калининграде с февраля максимальный размер платы за детский сад в группах полного дня составляет 4 450 руб., а в группах кратковременного пребывания — 1 260 руб. Как сообщала ранее пресс-служба администрации города, повышение было продиктовано необходимостью сохранять качество предоставляемых дошкольными учреждениями услуг на должном уровне.