Мэрия нашла подрядчика для ремонта ул. Полоцкой за 62,9 млн рублей

Администрация Калининграда определила подрядчика, который займётся ремонтом ул. Полоцкой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
На участие в торгах было подано две заявки. Победителем стало ООО «Мосинжиниринг». В планах властей, как сообщили ранее в пресс-службе горадминистрации, — новая проезжая часть, тротуары, велодорожка и парковки. Для тротуаров необходимо использовать плитку «Кранц» и «Кнайпхоф», для заездов и парковки — плитку «кирпич». Велодорожка планируется из асфальтобетона.
Участок ул. Полоцкой от дома № 64 до ул. Портовой закрыт для движения транспорта до 30 августа 2026 года в связи с реконструкцией канализационной насосной станции-2.В настоящее время компания «Мосинжиниринг» является одним из ведущих подрядчиков, занимающихся ремонтом улиц в Калининграде. При этом качество выполняемых работ порой вызывает вопросы. Один из примеров — ул. Красная. В июле 2023 года жители улицы сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности, криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на участке от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства», и заявляли, что «трагедии делать не нужно». Компания занимается также ремонтом ул. Орудийной.