Мэрия нашла подрядчика для ремонта ул. Полоцкой за 62,9 млн рублей

Мэрия нашла подрядчика для ремонта ул. Полоцкой за 62,9 млн рублей
Иллюстрация из проектной документации
Администрация Калининграда определила подрядчика, который займётся ремонтом ул. Полоцкой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На участие в торгах было подано две заявки. Победителем стало ООО «Мосинжиниринг». В планах властей, как сообщили ранее в пресс-службе горадминистрации, — новая проезжая часть, тротуары, велодорожка и парковки. Для тротуаров необходимо использовать плитку «Кранц» и «Кнайпхоф», для заездов и парковки — плитку «кирпич». Велодорожка планируется из асфальтобетона.

Участок ул. Полоцкой от дома № 64 до ул. Портовой закрыт для движения транспорта до 30 августа 2026 года в связи с реконструкцией канализационной насосной станции-2.

В настоящее время компания «Мосинжиниринг» является одним из ведущих подрядчиков, занимающихся ремонтом улиц в Калининграде. При этом качество выполняемых работ порой вызывает вопросы. Один из примеров — ул. Красная. В июле 2023 года жители улицы сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Кроме того, местные жители жаловались на качество работ, в частности, криво уложенную и поломанную плитку. Она оказалась разбитой в некоторых местах на участке от улицы Карла Маркса до Захаровского рынка. Горвласти объясняли проблемы тем, что «на только что уложенную плитку произошел заезд транспортного средства», и заявляли, что «трагедии делать не нужно». Компания занимается также ремонтом ул. Орудийной.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter