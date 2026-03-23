Мэрия нашла подрядчика для ремонта ул. Полоцкой за 62,9 млн рублей

Администрация Калининграда определила подрядчика, который займётся ремонтом ул. Полоцкой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На участие в торгах было подано две заявки. Победителем стало ООО «Мосинжиниринг». В планах властей, как сообщили ранее в пресс-службе горадминистрации, — новая проезжая часть, тротуары, велодорожка и парковки. Для тротуаров необходимо использовать плитку «Кранц» и «Кнайпхоф», для заездов и парковки — плитку «кирпич». Велодорожка планируется из асфальтобетона.

Участок ул. Полоцкой от дома № 64 до ул. Портовой закрыт для движения транспорта до 30 августа 2026 года в связи с реконструкцией канализационной насосной станции-2.