Областные власти признали Парк Победы объектом культурного наследия

Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации «Мемориальный комплекс „Парк Победы“» в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Данный приказ подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.



Также для объекта утверждены границы территории и режим использования, что обеспечивает сохранность памятника и ограничивает проведение строительных или земляных работ вблизи.

Согласно документации, Парк Победы расположен к западу через водный ров от объекта федерального значения «Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11 Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года» и является его естественным продолжением. Памятник расположен на западной границе исторического второго вального обвода Кёнигсберга с сохранившимися на южной и северной границах территории фортификационными сооружениями середины ХХ века. Территория ограничена с востока — водным рвом, с запада — линией железной дороги, с севера — улицей Генерал-фельдмаршала Румянцева, а с юга — проездом.

Напомним, приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 28 марта 2011 года № 17 Парк Победы получил статус выявленного объекта культурного наследия.