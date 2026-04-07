СМИ: Мишустин назвал защиту внутреннего энергорынка главным приоритетом

Все новости по теме: Экономика
СМИ: Мишустин назвал защиту внутреннего энергорынка главным приоритетом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главным приоритетом для страны остается защита внутреннего топливно-энергетического рынка. Об этом он сообщил на стратегической сессии по развитию ТЭК, пишет газета «Ведомости».

По словам главы правительства, власти стремятся не допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей и обеспечить стабильное снабжение энергоресурсами внутри страны. Он отметил необходимость сохранения баланса на рынке и напомнил о действующих механизмах регулирования.

Как отметил Мишустин, для стабилизации ситуации уже применяются инструменты поддержки, включая топливный демпфер, мораторий на его обнуление, временные ограничения на экспорт бензина и минеральных удобрений, а также дополнительные меры настройки отраслевого регулирования.

Мишустин сообщил, что участники стратегической сессии обсудят возможные дополнительные решения, направленные на устойчивую работу топливно-энергетического комплекса и защиту интересов граждан при различных сценариях развития экономики.

Как поясняет газета, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Россия получает значительное число запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. По его словам, переговоры ведутся таким образом, «чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам».

На фоне роста спроса расширяется и география поставок российских энергоресурсов. В частности, 6 апреля стало известно о планах Шри-Ланки начать импорт российской нефти с середины месяца — стороны прорабатывают финансовые механизмы расчетов.

По данным, приведенным «Ведомостями», нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте выросли на 45% по сравнению с февралем и составили 617 млрд руб. По отношению к январю рост достиг 56,9%, однако показатели остаются ниже уровня прошлого года. В целом за январь-март нефтегазовые доходы снизились на 45,4% в годовом выражении.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter