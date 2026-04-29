Беспрозванных: в Калининграде появилось 2 новых реанимобиля (видео)

Все новости по теме: Медицина
В Калининграде службе скорой помощи передали два новых реанимобиля. Ключи от автомобилей сотрудникам вручил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, об этом он рассказал в своем телегра-канале.

Как сообщил глава региона, в ближайшее время власти также планируют закупить еще три реанимобиля. Кроме того, есть потребность в обновлении порядка еще 40 машин скорой помощи.

По словам губернатора, бригады скорой помощи ежедневно совершают от 900 до 1300 выездов. Он отметил, что работа медиков остается востребованной, и регион продолжит оказывать поддержку службе. В частности, планируется формирование запаса запчастей для автомобилей, а также дальнейшая индексация зарплат сотрудников — ранее выплаты уже повысили фельдшерам и водителям.

Во время визита на станцию скорой помощи также состоялось награждение сотрудников: им вручили медали к 80-летию Калининградской области и благодарственные письма.

Видео: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Напомним, в январе региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф объявил закупку двух реанимобилей. Начальная стоимость контракта составляла 27,3 млн руб. Как сообщалось в техзадании, машины класса «С» предназначены для работы реанимационных бригад и оснащаются аппаратами искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторами и другим оборудованием.

Напомним, в ноябре этого года сообщалось, что власти выделили более 90 млн рублей на закупку десяти скорых. Позже губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил о прибытии машин в Калининград.

Ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter