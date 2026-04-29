Беспрозванных: в Калининграде появилось 2 новых реанимобиля (видео)

В Калининграде службе скорой помощи передали два новых реанимобиля. Ключи от автомобилей сотрудникам вручил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, об этом он рассказал в своем телегра-канале.

Как сообщил глава региона, в ближайшее время власти также планируют закупить еще три реанимобиля. Кроме того, есть потребность в обновлении порядка еще 40 машин скорой помощи.

По словам губернатора, бригады скорой помощи ежедневно совершают от 900 до 1300 выездов. Он отметил, что работа медиков остается востребованной, и регион продолжит оказывать поддержку службе. В частности, планируется формирование запаса запчастей для автомобилей, а также дальнейшая индексация зарплат сотрудников — ранее выплаты уже повысили фельдшерам и водителям.

Во время визита на станцию скорой помощи также состоялось награждение сотрудников: им вручили медали к 80-летию Калининградской области и благодарственные письма.

Видео: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Напомним, в январе региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф объявил закупку двух реанимобилей. Начальная стоимость контракта составляла 27,3 млн руб. Как сообщалось в техзадании, машины класса «С» предназначены для работы реанимационных бригад и оснащаются аппаратами искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторами и другим оборудованием.

Напомним, в ноябре этого года сообщалось, что власти выделили более 90 млн рублей на закупку десяти скорых. Позже губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил о прибытии машин в Калининград.

Ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались.