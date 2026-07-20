В Калининграде ученые БФУ имени Канта предложили производить топливо из микроводорослей

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В Калининграде ученые БФУ имени Канта предложили производить топливо из микроводорослей

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга предложили использовать в качестве перспективного сырья для производства биотоплива микроводоросли рода Scenedesmus, которые отличаются высоким содержанием липидов. Результаты научной работы опубликованы в Research Square, пишет РИА Новости.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — пояснила заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры «Биотехнология» БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк.

Вместе с тем, как полагает ученый, говорить о полной замене нефтехимического дизельного топлива на биодизель пока рано. «Во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания пока предлагается лишь частичная замена, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с дизельным топливом, полученным из нефти. Кроме того, в России, да и во всем мире сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей», — уточнила она.

Как отмечает информагентство, биодизельное топливо, получаемое из растительных масел или животных жиров путем химической переработки, обладает рядом преимуществ: нетоксичность, биоразлагаемость, высокая смазывающая способность, возможность использования в современных дизельных двигателях без дополнительных модификаций. По прогнозам экспертов, к 2030 году биодизель может заменить до семи процентов мирового потребления ископаемого топлива. Сегодня смесь биодизеля и ископаемого дизельного топлива активно используется в качестве транспортного топлива в Германии, Италии и Малайзии.


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