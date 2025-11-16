Калининградец подстрелил на охоте двоих своих друзей

В Калининграде мужчина подстрелил на охоте двоих своих товарищей. О том, что ЧП произошло в начале ноября, в пятницу, 14 ноября, во время брифинга рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Андрей Насонов.

«2-го ноября на охоте был несчастный случай, — уточнил Насонов. — Граждане охотились в Балтийском районе на утку, и один охотник подстрелил двоих друзей своих. Благо, не насмерть. Они ранения получили. Было грубейшее нарушение техники безопасности: он начал вскидывать ружьё, а на рубеже огня стояли два его друга. Причём, они всю жизнь дружат. Одного тяжело, а второго... Сейчас мы, естественно, возбудили уголовное дело, сейчас куча проблем у человека».

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы уточнил, что этой же осенью, в октябре, в регионе было зафиксировано ещё одно происшествие на охоте, связанное с огнестрельным оружием.

«Где-то в конце октября на охоте то же самое почти было. Только там охотник себе в ногу выстрелил. Тоже было нарушение техники безопасности при обращении с оружием. Он не убедился, что оружие разряжено, нажал на курок и в ногу себе выстрелил», — добавил он.

Насонов уточнил, что подобные случаи — редкие исключения. По его словам, 90% нарушений, выявленных в этом году, связаны с тем, что граждане просто не смотрят за сроками действия разрешения на оружие. Кроме того, по словам представителя Росгвардии, за текущий год зафиксировано шесть фактов утраты гладкоствольного оружия.