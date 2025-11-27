18-летней калининградке грозит срок за предоставление банковских карт мошенникам

18-летней калининградке грозит срок за предоставление банковских карт мошенникам

В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» за предоставление банковских карт и личных кабинетов для совершения денежных переводов в рамках мошеннических схем. Фигуранткой стала 18-летняя жительница Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Установлено, что подозреваемая нашла в соцсети объявление о подработке: деньги предлагались в обмен на данные банковских карт. «Работодатель» объяснил, что на карты девушки будут поступать средства, которые она должна переводить по указанным реквизитам. Калининградка оформила карты в разных банках города и предоставила данные мошенникам за вознаграждение в 14 тысяч рублей.

«Причастность злоумышленницы к совершению данного преступления была установлена в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Карта подозреваемой была использована при совершении мошеннических действий в отношении жителя Янтарного края, который перевел на нее 1 245 000 рублей под предлогом продажи и перевозки автомобиля. Получив деньги, девушка перенаправила их на другой счет», — рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Устанавливаются аналогичные эпизоды и иные участники преступной деятельности.

