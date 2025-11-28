СКР возбудил дело о взятке при выполнении гособоронзаказа в Калининградской области

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Дмитрий Сюртуков, занимавший должность начальника обособленного подразделения, и Серей Троценко, являвшийся руководителем проекта подразделения по сопровождению контрактов, обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

«Следствием установлено, что в 2020-2023 годах между государственным заказчиком и ООО «Комплитстрой групп» заключен контракт на строительство объекта на территории Калининградской области на сумму более 230 млн рублей. Контроль за строительством объекта возлагался на Сюртукова и Троценко. В указанный период обвиняемые получили от руководителя ООО «Комплитстрой групп» взятку в виде денег и автотранспортного средства марки «LEXUS» на общую сумму более 12 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в СКР, руководитель ООО «Комплитстрой групп» добровольно сообщил о совершенном им преступлении, в связи с чем вопрос о его уголовном преследовании будет разрешен в установленном порядке.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.