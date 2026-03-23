СК: житель Черняховского района похитил человека и заставлял его ухаживать за скотом

В отношении 33-летнего жителя поселка Зеленцово Черняховского района и его 55-летнего отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ноябре 2023 года злоумышленник принудительно вывез 41-летнего жителя Черняховска на территорию принадлежащей ему животноводческой фермы в поселке Крушинино Озерского района, где вместе с отцом удерживал его против воли, применяя к нему насилие и заставляя выполнять работы по уходу за скотом. В марте 2026 года во время проведения обыска на ферме 43-летний потерпевший был обнаружен следователями Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области и оперативниками регионального УФСБ.

В настоящее время 33-летний фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отец обвиняемого, по предварительным данным, покинул территорию Калининградской области.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы, установление места нахождения второго фигуранта. Оперативное сопровождение следствия осуществляет УФСБ.