Облвласти направляют 33 млн рублей на проект реконструкции тубдиспансера на Дубовой аллее

Правительство Калининградской области планирует профинансировать разработку проекта реконструкции противотуберкулезного диспансера на улице Дубовой аллее. На эти цели из областного бюджета направят 33 млн рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано официальном портале правовой информации.

Средства пойдут на подготовку проектной и рабочей документации для реконструкции лечебно-диагностического и палатного корпусов учреждения. Общая площадь объекта составляет более 17 тыс. кв. м.

Разработка документации запланирована в рамках реализации проекта в 2025-2026 годах.

Главным распорядителем бюджетных средств определено региональное министерство здравоохранения, заказчиком выступает областной противотуберкулезный диспансер.

Ранее на сайте регионального центра торгов был опубликован анонс закупки из которого следовало, что на аналогичные работы по этому объекту планировалось направить более 40 млн рублей. В июне 2025 года на разработку проектной и рабочей документации реконструкции корпуса на Дубовой аллее, 5 закладывали 40,1 млн рублей. Тогда речь шла о подготовке проекта для завершения строительства нового корпуса, ввод которого в эксплуатацию планировали после 2026 года.

О том, что учреждение планирует разработать проектно-сметную документацию на завершение строительства последнего нового корпуса на Дубовой аллее, 5 в 2025 году, пресс-служба областного правительства сообщала «Новому Калининграду» в начале 2024 года. Завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию планировали «после 2026 года», после чего старое здание на Каштановой аллее должно окончательно опустеть. На настоящий момент на Дубовой аллее находится амбулаторное отделение для детей и подростков, стационар для детей и подростков, стационар для взрослых на 278 коек, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.