В Калининградской области назначили министра цифровых технологий и связи (фото)

Фото: канал Алексея Беспрозванных в МАХ
Все новости по теме: Чиновники

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области возглавил Марат Фатхуллин. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«Марат Фатхуллин возглавит министерство цифровых технологий и связи. Завтра приступает к своим обязанностям. Поставил перед ним задачи. Главное — максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете. Особое внимание уделяем надёжности каналов связи и информационной безопасности. Регион у нас молодой, и „цифра“ здесь должна быть развитой», — говорится в сообщении.

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в городе Дзержинске Нижегородской области. В 2014 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, дополнительно прошел обучение по программам подготовки управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и Высшей школы экономики. До декабря 2025 года в течение пяти лет занимал пост директора департамента цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода.

В 2024 году исполняющей обязанности министра цифровых технологий и связи Калининградской области была назначена Анастасия Голубых. Она сменила на этом посту Левана Дараселия. Как уточнила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, Анастасия Голубых покидает пост по собственному желанию.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

