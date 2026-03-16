В Калининградской области назначили министра цифровых технологий и связи (фото)

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области возглавил Марат Фатхуллин. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

«Марат Фатхуллин возглавит министерство цифровых технологий и связи. Завтра приступает к своим обязанностям. Поставил перед ним задачи. Главное — максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете. Особое внимание уделяем надёжности каналов связи и информационной безопасности. Регион у нас молодой, и „цифра“ здесь должна быть развитой», — говорится в сообщении.

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в городе Дзержинске Нижегородской области. В 2014 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, дополнительно прошел обучение по программам подготовки управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и Высшей школы экономики. До декабря 2025 года в течение пяти лет занимал пост директора департамента цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода.

В 2024 году исполняющей обязанности министра цифровых технологий и связи Калининградской области была назначена Анастасия Голубых. Она сменила на этом посту Левана Дараселия. Как уточнила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, Анастасия Голубых покидает пост по собственному желанию.