Губернатор представил советника по безопасности и работе с участниками СВО (фото)

Советником губернатора Калининградской области по безопасности и работе с участниками СВО стал Герой России Андрей Козлов. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале в МАХ.

«Назначил своим советником по безопасности и работе с участниками СВО Героя России Андрея Козлова. Он на своём примере знает, с какими трудностями сталкиваются наши парни и их семьи. С 2022 года на фронте. Награждён медалями „За отвагу“, „За заслуги перед Отечеством“, орденами Мужества. В прошлом году получил медаль „Золотая Звезда“. Прошёл серьёзную школу в силовых структурах, служил в регионе. Убрать бюрократию и помогать бойцам — его главная задача. Рад, что теперь он в нашей команде», — говорится в сообщении.

Фото: канал Алексея Беспрозванных в МАХ

[x]
