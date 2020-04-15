Безалкогогольный и антитабачный: чем запомнился прокурор Хлопушин калининградцам

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин подал рапорт об отставке в связи с выслугой лет и уходом на пенсию. Согласно копии приказа генпрокурора РФ, которая была опубликована в соцсетях, документ об освобождении от должности прокурора области президент подписал 11 апреля. «Новый Калининград» собрал все, чем запомнился Хлопушин за три года работы в регионе.

Боролся с алкоголизацией населения региона:

В марте 2019 года Хлопушин предложил еще больше сократить и так ограниченное время продажи алкоголя в Калининградской области и ввести полный запрет на торговлю спиртным в некоторые дни. Первоначальная версия прокурорского законопроекта предполагала сокращение времени продажи на три часа, то есть с 11:00 до 20:00, и запрет на торговлю алкоголем в Рождество Христово (7 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Потом Хлопушин решил оставить калининградцам возможность выпить в Рождество. Депутаты облдумы согласились утвердить законопроект, но отодвинули время закрытия вино-водочных отделов на 21:00. Ограничения начали действовать с 13 декабря 2019 года.

Хлопушин был уверен, что население региона «подстроится» под законодательные поправки о сокращении сроков продажи алкоголя. Правда не так давно прокурор признался, что все это было напрасно. «Да ни к чему не привело. Люди, кто хочет, так же и пьет. Кто не хочет — не пьет. За 10 часов торговли алкоголем в сутки можно отовариться. И не привело это к снижению продажи алкоголя», — заключил он.

Пытался справиться с коррупцией:

За шесть месяцев 2019 года Калининградская областная прокуратура выявила более 590 нарушений антикоррупционного законодательства. «<...> В связи с утратой доверия уволено 4 должностных лица по инициативе прокуратуры», — рассказывал тогда Хлопушин.

В феврале 2020 года он сообщил, что количество выявленных преступлений коррупционной направленности в регионе увеличилось. «Например, в результате принятых прокурорами мер в связи с утратой доверия уволен первый заместитель главы Черняховского городского округа [Александр] Казимирский, а также прекращены полномочия 4 депутатов окружных советов муниципальных образований», — сказал прокурор. Тогда же Хлопушин отметил, что фигурантом уголовного дела стал экс-глава администрации Славского городского округа Константин Панфилов. Уголовные дела в отношении Панфилова были возбуждены в конце 2019 года по статьям «взятка» и «мошенничество».

А еще Хлопушин, несмотря на протест регионального правительства, заявил что уголовное дело в отношении главы администрации Светлого Александра Блинова возбуждено законно. Блинов стал подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, будучи главой Янтарного, он в 2010 году в обход депутатов из горсовета заключил с компанией экс-сенатора инвестиционный контракт о передаче в собственность недостроенного нежилого здания и в безвозмездное пользование землю, на которой впоследствии был построен отель «Шлосс».

При этом Хлопушин пообещал провести проверку получения областным правительством от «Автотора» автомобиля бизнесс-класса на предмет наличия конфликта интересов. Однако позже заявил, что прокуратура не выявила нарушений действующего законодательства при передаче автомобиля Genesis G90 губернатору Антону Алиханову, поэтому не предпринимала мер прокурорского реагирования.

Также Хлопушин не увидел нарушений в желании областного правительства частично или полность закрывать от общества и СМИ свои оперативные совещания и заседания — он посчитал, что внутренний регламент это позволяет.

Искал недочеты в работе полицейских:

Прокуратура Калининградской области выявила случай, когда сотрудники полиции необоснованно требовали от предприятия предоставить им «все мыслимые и немыслимые документы» за один день. При этом у полиции не оказалось достаточных оснований для проведения проверки компании, которой они адресовали запрос. «Зачем они вдруг напали именно на это предприятие, оперативные сотрудники внятно объяснить не смогли», — сказал Хлопушин. Он направил представление главе управления МВД по Калининградской области Игорю Илларионову с требованием привлечь сотрудников, направивших необоснованный запрос документов, к строгой дисциплинарной ответственности.

Зимой 2020 года Хлопушин поведал, что один из участковых в Славске пытался ложно обвинить местную жительницу в торговле самогоном. «На самом деле оказалось, что он с целью улучшения своих показателей просто сфальсифицировал материал. Но пошел еще дальше и заставил одного гражданина оговорить ее. Возбуждено уголовное дело, оно сейчас расследуется», — уточнил прокурор.

Как-то Хлопушин заподозрил полицейских в бездействии в борьбе с нелегальным алкоголем. В ноябре 2019 года прокуратура направила в УМВД по Калининградской области представление относительно бездействия участковых, которые могут знать о нелегальном производстве водки. Также он сетовал, что только 1-2 уголовных дела, возбужденных по фактам незаконного оборота алкоголя в области, доходят до суда.

Именно Хлопушин пообещал, что уголовное дело о гибели Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделении полиции, в любом случае дойдет до суда. «Не может такого быть, чтобы человек был доставлен в полицию, и его оттуда отправили на кладбище. В любом случае, по крайней мере, халатность в действиях должностных лиц органов полиции имеется», — заявил Хлопушин.

Добился запрета продажи никпэков в регионе:

Хлопушин внес в облдуму проект закона о полном запрете продажи конфет и жвачек с содержанием никотина на территории Калининградской области. Под запрет он предложил ввести всю безтабачную никотиносодержащую продукцию, не предназначенную для курения и не относящуюся к лекарственным средствам. Как отмечалось в пояснительной записке, следствием употребления данных смесей является заболевание верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. В январе 2020 года региональный закон «О запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территории Калининградской области» был принят.

Запретил продавать несовершеннолетним калининградцам вейпы:

В марте 2019 года Хлопушин предложил запретить в регионе продажу электронных сигарет (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним. «Взрослый человек сам может выбрать, применять ли эти электронные сигареты. Но детей, на мой взгляд, нам от этого пока что надо отгородить до достижения совершеннолетия», — заключил прокурор. Уже спустя два месяца соответствующий региональный закон был внесен на рассмотрение в облдуму и одобрен депутатами. В июне 2019 года запрет вступил в силу.

Пытался остановить рост числа сексуальных преступлений против детей:

Во время очередной пресс-конференции Хлопушин заявил, что по итогам 2019 года количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросло на 150%. Прокурор отметил, что ведомство усилило надзор над различными органами, ответственными за профилактику таких преступлений. «Я издал приказ, чтобы по каждому такому случаю проводилась прокурорская проверка о том, как сработали органы профилактики, работали ли с этой семьей подразделения по делам несовершеннолетних полиции, органы опеки и попечительства, кто-то занимался или нет, почему не было предотвращено это преступление. И мы каждый такой случай будем держать на контроле. И если будет установлена виновность должностных лиц в том, что не смогли уберечь ребенка от насильственных действий, то, естественно, будут применяться меры дисциплинарного, а иногда и уголовного характера», — заявил глава надзорного ведомства.

Отстаивал права заключенных:

В марте 2018 года Хлопушин в ходе личной проверки обнаружил в исправительной колонии № 8 нарушения санитарных норм и требований уголовно-исполнительного законодательства. В августе 2019-го в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении врио начальника медсанчасти № 39 регионального ФСИН, который вносил в табели учета рабочего времени ложную информацию о работе врача. Это случилось после проверки, которую Хлопушин устроил в исправительной колонии № 13 в Багратионовском районе. Тогда выяснилось, что отбывающим там наказание людям не в полном объеме оказывают медицинскую помощь. Ранее проблемы с медициной прокуратура нашла в СИЗО-1 на улице Ушакова в Калининграде.

В тоже самое время прокурор считал, что в регионе зафиксированы лишь единичные случаи насилия над людьми со стороны сотрудников правоохранительных органов и отмечал, что в каждой системе «есть люди, нарушающие закон».

Защищал местный бизнес:

Прокуратура области не согласовала за первое полугодие 2019 года 56% заявлений контролирующих органов о проверках коммерческих структур. «Прокуроры активно участвуют в снижении административного давления на бизнес», — отмечал Хлопушин. Он сообщил, что в этих же целях при формировании сводного плана проверок бизнеса на 2020 год прокуроры исключили из него более 970 мероприятий.

Количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел, по заверениям Хлопушина, за 2019 год сократилось на 40%. Хлопушин находил это обстоятельство «очень отрадным» и отмечал, что некоторые используют «уголовное право как инструмент решения своих коммерческих вопросов».

Боролся с табличками на иностранном языке:

В августе 2019 года прокуратура области решила обсудить возможность разработки областного закона, ограничивающего использование иностранных слов в наружной рекламе и вывесках на улицах Калининграда. В январе 2020-го прокуратура уличила шесть калининградских предпринимателей в нарушении закона о государственном языке. Претензии были к караоке-клубу «Opera», фитнес-клубе «Viva», таверне «Freihafen», магазину разливного пива «Kenig pub», кафе «Street food cafe» и магазину «Vape Shop Dragon». Все заведения получили представления об устранении нарушений.

Зимой 2020 года Хлопушин заявил, что прокуратура намерена бороться с адресными табличками на иностранных языках в регионе. «По этому поводу есть обращения ветеранских организаций, общественности, и довольно значительное количество жалоб зарегистрировано на эту тему. В том числе и знаки адресной информации иногда самовольно вешают, возвращают названия улиц, которые существовали здесь, когда эта территория входила в состав Германии. Это незаконно, потому что нельзя менять названия улиц», — пояснил Хлопушин.

Активно следил за уголовными делами Осиповой и Хряпченко:

Хлопушин посчитал, что в 49-м лицее были выявлены «дикие вещи». В отношении директора учебного заведения Людмилы Осиповой возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). По словам прокурора, субкультуры, тема которых обыгрывалась в скандальном посвящении в лицеисты осенью 2017 года, являются «непонятными» и «извращенческими». Кроме того, сообщил он, во время этого мероприятия зафиксирован факт «пренебрежения» государственной символикой: проигравшим в одной из игр на лицо наносилось изображение российского флага. Это полностью не соответствует закону, в котором закреплены «принципы патриотического воспитания», сказал Хлопушин. Тем не менее он отметил, что проверка этого учебного заведения не была предвзятой. Судебный процесс все еще продолжается.

В октябре 2019 года областная прокуратура внесла требование в адрес Управления ФСБ по Калининградской области, в котором обратила внимание на то, что уголовное дело в отношении главы регионального мусорного оператора, госпредприятия «Единая система обращения с отходами», Алексея Хряпченко приобрело затяжной характер. «Мы недавно внесли туда (в Федеральную службу безопасности — прим. „Нового Калининграда“) требование и обратили внимание, что дело приобрело затяжной характер. В ближайшее время по нему будет приниматься окончательное процессуальное решение», — сказал Хлопушин. Он напомнил, что Хряпченко подозревают в незаконном выделении себе премий и тем самым нанесении бюджету ущерба. «Но надо отметить, что ущерб был им компенсирован», — отметил прокурор. «Новый Калининград» подробно рассказывал о выявленных в компании нарушениях, в том числе по поводу необоснованного завышения зарплат.

Разрабатывал законопроект о правилах погребения в регионе:

Летом 2019 года Хлопушин заявил, что прокуратура региона разрабатывает проект закона, который должен четко разграничить полномочия в сфере погребения и похоронного бизнеса в регионе. «Поступает много жалоб на деятельность ритуальных служб, на деятельность моргов. На самом деле это непростая тема. Если, не дай Бог, случается несчастье и умирают близкие, люди находятся стрессовом состоянии и не всегда обращают внимание на свои траты. И в связи с этим недобросовестные люди стараются получить как можно больше», — пояснил он. Прокурор отметил, что это должен быть «небольшой закон», который устанавливает общие правоотношения в этой сфере, а тарифы и прочее будут подписываться отдельными подзаконными актами.

Предложил дать прокуратуре право прекращать уголовные дела:

Хлопушин предложил дать прокуратуре право прекращать уголовные дела на стадии предварительного расследования. «Сейчас в законодательстве прокурор лишен права прекращать уголовные дела. Но в суде прокурор может отказаться от обвинения. Почему бы законодателю в настоящий период не дать право прокурору прекратить дело прямо на стадии предварительного расследования?» — заявил Хлопушин в ходе мероприятий Корпорации МСП. Он отметил, что если такое право прокуратуре будет предоставлено, то она намерена его использовать, если «дело расследуется явно незаконно, явно тенденциозно и опасно для бизнеса». Также областной прокурор напомнил, что в Калининградской области были случаи возбуждения заказных уголовных дел.

Текст: Екатерина Медведева / Новый Калининград