Леди Гага, Элтон Джон и Билли Айлиш дадут концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

Онлайн-концерт «Весь мир: вместе дома» (One World: Together At Home) с участием мировых знаменитостей пройдёт 18 апреля. Об этом сообщила американская певица Леди Гага в ходе видеобрифинга, организованного совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Через „Один мир: вместе дома“ мы призовем филантропов, корпорации и правительства внести свой вклад в борьбу с COVID-19, в том числе распределение медицинских принадлежностей и средств индивидуальной защиты для работников сферы здравоохранения по всему миру», — цитирует ТАСС сооснователя благотворительного музыкального фестиваля Global Сitizen Хью Эванса. По его словам, в концерте примут участие Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Дэвид Бекхэм, Крис Мартин, Билли Айлиш и др.

Леди Гага также рассказала о сборе средств в Фонд солидарности ВОЗ для противодействия вызываемому коронавирусом заболеванию. «Мы работаем вместе с платформой Global Сitizen для сбора средств в Фонд солидарности ВОЗ для противодействия COVID-19», — заявила певица. По её словам, уже были проведены переговоры с 68 компаниями, действующими в индустрии развлечений и других сферах. По результатам состоявшихся переговоров, «были собраны 35 млн долларов, которые пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей, тестов на коронавирус и научно-исследовательскую деятельность для нуждающихся стран».