«Балтика» подписала ещё одного футболиста с опытом повышения в классе

«Балтика» подписала ещё одного футболиста с опытом повышения в классе
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» подписала защитника Амира Мохаммада, который в прошлом сезоне вместе с ФК «Химки» вернулся в российскую Премьер-лигу. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале в среду, 10 июля.

Он является воспитанником дагестанского футбола. С 2022 по 2023 год Амир выступал за «Камаз» из Набережных Челнов, провёл за ту команду 35 матчей, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами.

«В июле 2023-го защитник перешел в „Химки“, где провел 16 матчей. Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2025-го с возможностью продления ещё на два», — представила «Балтика». С подмосковным клубом Моххамад в прошлом сезоне Первой лиги занял первое место и вернул клуб в РПЛ.

В Калининград для участия в составе «Балтики» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ». 2 июля состав калининградцев пополнил известный местным болельщикам футболист из «Акрона» Никита Глушков, спустя пять дней к клубу присоединился Дмитрий Бегун. 9 июля к клубу присоединились защитник Илья Калачёв и вратарь Илья Свинов.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб. 2 июля из клуба ушёл Никола Радмановац.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».

2 июля стало известно, что в первых трёх матчах нового сезона Первой лиги калининградский клуб проведёт с прямыми конкурентами за выход в РПЛ. Соперниками балтийцев станут московская «Родина», «Сочи» и башкирская «Уфа».

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