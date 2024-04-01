Горвласти требуют от владельца Астрономического бастиона 700 тысяч рублей

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Администрация Калининграда через суд требует от владельца Астрономического бастиона на Гвардейском проспекте выплатить долг за аренду земельного участка. Иск городских властей поступил в областной арбитражный суд в конце марта. Согласно информации из судебной картотеки, дело решили рассмотреть в упрощенном порядке.

Астрономический бастион арендует компания «Морская звезда». По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее учредителем выступает гражданка РФ Сюрисхалум Абумуслимова, директором — Максим Шеверёв. В собственности компании с таким же названием бастион находился после того, как здания в 2008 году приобрёл бывший депутат Госдумы Асан Нюдюрбегов. Власти требуют от фирмы выплатить долг за период с октября 2022 года по декабрь 2023-го в размере 707,3 тысячи рублей, а также пени по состоянию на 21 февраля в 2024 года в сумме 133,1 тысячи рублей. 

В конце 2023 года сообщалось, что в суд на владельца бастиона подала областная служба охраны памятников. «Длительное время он (исторический объект — прим. „Нового Калининграда“) принадлежит компании, которая не занимается его сохранением и ремонтом, игнорируя наши соответствующие предписания. Мы подали исковое заявление, в котором просим суд обязать собственника провести противоаварийные работы», — приводил «Интерфакс» слова руководителя ведомства Евгения Маслова.

Как писал «Новый Калининград», с 2011 года строения находились в собственности ООО «Капитал», которое впоследствии оказалось на стадии банкротства. Конкурсный управляющий фирмы Алексей Калинин в 2020 году сообщал «Новому Калининграду», что владельцы компании заинтересованы в том, чтобы здания остались в их собственности. Тогда же областные власти заявляли, что у собственника накопился долг за аренду земли в 11 млн рублей.

Здания Астрономического бастиона были построены во второй половине XIX века. В послевоенные годы он использовался в качестве призывного пункта, а впоследствии служил базой ОМОНа. В 2007 году комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения, его официальное название — «Редюит бастиона „Обсерватория“».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter