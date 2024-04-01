Горвласти требуют от владельца Астрономического бастиона 700 тысяч рублей

Администрация Калининграда через суд требует от владельца Астрономического бастиона на Гвардейском проспекте выплатить долг за аренду земельного участка. Иск городских властей поступил в областной арбитражный суд в конце марта. Согласно информации из судебной картотеки, дело решили рассмотреть в упрощенном порядке.



Астрономический бастион арендует компания «Морская звезда». По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее учредителем выступает гражданка РФ Сюрисхалум Абумуслимова, директором — Максим Шеверёв. В собственности компании с таким же названием бастион находился после того, как здания в 2008 году приобрёл бывший депутат Госдумы Асан Нюдюрбегов. Власти требуют от фирмы выплатить долг за период с октября 2022 года по декабрь 2023-го в размере 707,3 тысячи рублей, а также пени по состоянию на 21 февраля в 2024 года в сумме 133,1 тысячи рублей.

В конце 2023 года сообщалось, что в суд на владельца бастиона подала областная служба охраны памятников. «Длительное время он (исторический объект — прим. „Нового Калининграда“) принадлежит компании, которая не занимается его сохранением и ремонтом, игнорируя наши соответствующие предписания. Мы подали исковое заявление, в котором просим суд обязать собственника провести противоаварийные работы», — приводил «Интерфакс» слова руководителя ведомства Евгения Маслова.

Как писал «Новый Калининград», с 2011 года строения находились в собственности ООО «Капитал», которое впоследствии оказалось на стадии банкротства. Конкурсный управляющий фирмы Алексей Калинин в 2020 году сообщал «Новому Калининграду», что владельцы компании заинтересованы в том, чтобы здания остались в их собственности. Тогда же областные власти заявляли, что у собственника накопился долг за аренду земли в 11 млн рублей.

Здания Астрономического бастиона были построены во второй половине XIX века. В послевоенные годы он использовался в качестве призывного пункта, а впоследствии служил базой ОМОНа. В 2007 году комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения, его официальное название — «Редюит бастиона „Обсерватория“».