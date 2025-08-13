В Минобрнауки назвали минимальный размер стипендии для студентов вузов

В Минобрнауки назвали минимальный размер стипендии для студентов вузов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Минимальный размер стипендий для учащихся вузов России с 1 сентября 2025 года будет составлять от 2 224 до 11 157 руб. в зависимости от вида пособия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минобрнауки РФ.

Согласно документу, минимальная государственная академическая стипендия у студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, должна составлять минимум 2 224 руб., а социальная стипендия для этой же категории обучающихся обязана быть не менее 3 340 руб.

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, должна составлять не менее 10 513 руб., а по иным направлениям — 4 380 руб. Для ординаторов предусмотрена минимальная государственная стипендия 11 157 руб., а для ассистентов-стажеров — 4 380 руб.

«Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции», — следует из документа.

Минобрнауки также уточняет, что размеры государственных стипендий в вузах могут быть выше нормативных в пределах средств, выделяемых вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся.

