БФУ имени Канта: разработана новая компьютерная модель эпилепсии

Специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с коллегами из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского и ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» разработали новую компьютерную модель эпилепсии. Данная модель, в отличие от традиционных, учитывает взаимодействие двух ключевых компонентов нервной ткани: сетей нейронов и астроцитов — вспомогательных клеток головного мозга. Об этом сообщается на сайте БФУ.

«Исследователи выяснили, что астроциты способны подавлять эпилептические приступы, контролируя волны гиперактивности нейронов, которые вызывают судороги. Это стало возможным благодаря моделированию внутриклеточных процессов, в частности изменений концентрации ионов кальция и инозитолтрифосфата, ответственных за работу астроцитов», — поясняет пресс-служба вуза.

Как отметили в университете, результаты исследования могут положить начало разработке инновационных методов терапии эпилепсии. На сегодня этим неврологическим заболеванием страдают около 50 миллионов человек по всему миру.

«Нам удалось создать математическую модель ансамбля нейронов, которая максимально точно воспроизводит поведение мозга в состоянии эпилептического припадка. Более того, тонкая настройка модели позволила добиться совпадения статистики появления припадков с данными, наблюдаемыми у лабораторных животных с эпилепсией. Это окончательно доказало ключевую роль астроцитов в процессах развития и, самое главное, в прекращении эпилептических припадков, — рассказывает руководитель проекта, доктор физико-математических наук, руководитель центра нейроморфных вычислений Университета „НЕЙМАРК“, директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Сусанна Гордлеева. — В дальнейшем мы планируем верифицировать полученные результаты на клинических данных разных эпилептиформных патологий, а затем на этой основе разработать систему поддержки принятия врачебных решений, которая позволит предсказывать возникновение патологической активности»

Исследование поддерживалось грантом Российского научного фонда (РНФ), его результаты опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine.