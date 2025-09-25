Гражданин Германии пытался ввезти 698 пуль и гильз в Калининградскую область (фото)

На МАПП «Багратионовск» калининградские таможенники и пограничники обнаружили 698 незадекларированных пуль и гильз у гражданина Германии. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Гражданин Германии следовал на легковом автомобиле «MERCEDES-BENZ» из Польши в Россию. В зоне таможенного контроля он не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. О товарах, подлежащих декларированию, иностранец также не сообщил. В ходе осмотра перемещаемого багажа таможенники и пограничники обнаружили незадекларированные товары, внешне схожие с пулями и гильзами различного калибра для стрелкового оружия. Водитель пояснил, что эти товары его попросил привезти знакомый, поскольку они не продаются на территории России. Документы, разрешающие перемещение, ношение и хранение оружия, у него отсутствовали.

При проведении таможенного досмотра было установлено, что в автомобиле находится 668 пуль и 30 гильз общим весом брутто 8,2 кг. «Согласно заключению таможенного эксперта, предоставленные на исследование товары являются гильзами производства Чехии и экспансивными пулями разных калибров производства США и Германии, предназначенными для снаряжения патронов стрелкового оружия для спортивной стрельбы, охоты, участия в соревнованиях», — добавляет пресс-служба.

Товар изъяли. В отношении гражданина Германии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (Недекларирование товара).