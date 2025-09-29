«Не обойдётся без слабых заморозков»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

После сухой и солнечной погоды, которую «смог нам подарить осенний антициклон», в Калининградскую область придёт похолодание. Небо станет облачным, а при прояснених «не обойдётся без слабых заморозков». Появится и вероятность локальных осадков. Такой прогноз опубликовали в паблике «Прогноз и метеоявления Калининградской области».

В понедельник в Калининграде и области днём в регионе +10...+13°C, переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер днём порывистый.

Во вторник ночью в Калининграде и области +3...+7°C (на побережье +6...+9°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков (местами не исключены небольшие дожди, при прояснениях по области возможен туман и слабые заморозки на почве). Днем в регионе +11...+13°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие кратковременные дожди в течение суток. Ветер восточный/северо-восточный.

В среду ночью +2...+5°C (на побережье +5...+9°C), возможны туман и слабые заморозки на почве. Днём +11...+13°C, переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков (местами не исключены слабые осадки преимущественно во второй половине дня и вечером). Ветер восточный/северо-восточный, умеренный.

Во второй половине рабочей недели «существенных погодных изменений ждать не стоит»: в регионе сохранится преимущественно сухая и прохладная погода с дневными максимумами не более +12...+14°C и переменной облачностью со слабым/умеренным ветром. Ночью при прояснениях все так же ожидаются заморозки (в основном — на уровне почвы и поверхности).

«Перспективы с потеплением до более комфортных температур (+15...+18°C, возможно и выше) по-прежнему прослеживаются ко второй половине первой декады октября, то есть к концу следующей недели и далее. Как рассчитывают модели, в зону высокого давления может влиться более теплое ядро антициклона с юго-запада Европы, что во взаимодействии с циклонической активностью над Атлантикой может принести нам порцию прогретых воздушных масс. Срок далекий, но надежды на октябрьское „бабье лето“ пока не упускаем и продолжаем следить», — рассказывают метеолюбители.