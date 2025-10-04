Погода в Калининградской области 4 октября

Днём в субботу, 4 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около семи метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +11°C. В центре региона она составит +12°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +15°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +5°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,8°C, днём она поднимется до +12,2°C, а вечером опустится до +11,2°C. Согласно данному прогнозу, в вечерние часы ожидается дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-3 м/с. Влажность днем на уровне 69% вечером 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу периферия антициклона с хорошей спокойной погодой будет вытеснена барическим полем глубокого атлантического циклона. Уже днем усилится ветер, небо затянет облачность, и вечером пойдут дожди. Температура воздуха днем до +11...+14°С. Вечером на побережье, западе региона и в Калининграде ожидается слабый/умеренный дождь. К полуночи осадки распространятся на весь регион. Ветер юго-восточный: ночью — слабый (1-4 м/с), утром — умеренный (3-7 м/с), днем с сохранением до вечера усилится до свежего/сильного (5-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с в Калининграде и области и до 14-17 м/с на побережье. Атмосферное давление будет быстро понижаться с 761 до 747 мм рт.ст.