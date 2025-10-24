В Зеленоградске объявили конкурс на создание «новых точек притяжения туристов»

Власти Зеленоградского округа объявили конкурс «на создание новых мест туристической привлекательности и новых точек притяжения туристов и жителей Калининградской области». Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

«Если вы знаете, что можно посмотреть в Зеленоградске, кроме известных туристических объектов, где, кроме Курортного проспекта и променада, можно сделать свои лучшие фотографии, по каким маршрутам лучше всего выстраивать фотопрогулки, — становитесь участником конкурса и получайте возможность выиграть 20 000, 30 000 или 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо до 1 декабря разместить в соцсети «ВКонтакте» фотографию на одну из предложенных десяти тем с хэштегами #МунКонкурс, #Зеленоградск, #КомфортныйГород и #НовыеМеста. Фотографии, согласно положению конкурса, должны быть сделаны в посёлке Сосновка, рядом с каскадным водопадом на ул. Тургенева, в районе озера на ул. Окружной, у памятного знака, посвящённого 80-летию Победы, на ул. Тургенева и у других объектов, «не входящих в известные туристические места города». При публикации необходимо указать геолокацию, а также ФИО (для несовершеннолетних — данные одного из родителей). Ещё одно обязательное условие — быть подписанным на паблик «ДоброШтаб Зеленоградска». Профиль участников в соцсети должен быть открыт.

«Конкурсная комиссия по хештегам отсматривает фотографии, путём открытого голосования определяет победителей. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов из числа её членов. По решению конкурсной комиссии отдельные работы, не вошедшие в число призёров, могут быть отмечены специальными поощрительными призами», — говорится в положении.

Среди предложенных тем «Новые локации: воображение без границ», «Фотогеничное путешествие» и другие.