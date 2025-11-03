Погода в Калининградской области 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода. Возможны небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра местами опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с, с порывами до 8 м/с, направление — запад, северо-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 91%. Температура воды: 8.8°. Продолжительность светового дня — 9 часов и 14 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренные и сильные осадки в течение суток на всей территории региона. На побережье воздух прогреется до +10°С (ночью будет на градус прохладнее), в остальных муниципалитетах — до +12°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +9,9°С, днём потеплеет до +10,9°С, вечером похолодает до +8,7°С. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами — до 15 м/с. Температура воздуха днём +8...+12°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух на территории региона прогреется до +9...+11°C. Утром и в первой половине дня — облачно, дымка, временами слабые/умеренные дожди. В Калининграде, на побережье и западе региона существенные осадки прекратятся к обеду, на востоке региона — к вечеру. К вечеру на западе региона прояснится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный/северо-западный, в Калининграде и области — слабый (2-5 м/с), на побережье ночью и утром — слабый, днём и вечером — умеренный (3-8 м/с), порывистый.