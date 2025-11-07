Центр занятости: средняя зарплата в регионе выросла на 82% за четыре года

Средняя зарплата, заявленная работодателями на портале «Работа России», в регионе увеличилась, однако уровень оплаты труда сильно зависит от отрасли. Об этом рассказала начальник отдела анализа рынка труда Центра занятости населения Юлия Лукьянова на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

«Средняя заработная плата за период с 2021 по 2025 год увеличилась на 82% — с 25 тыс. рублей до 46 тыс. рублей. А с начала текущего года почти на 13% — с 42 тыс. рублей до почти 47 тыс. рублей», — сообщила Лукьянова.

«Наиболее высокооплачиваемая работа у нас в машиностроении — 80 тысяч рублей, в добывающей промышленности — порядка 70 тысяч рублей, в химической, нефтехимической, топливной — 64 тысячи рублей и в финансовой сфере — порядка 63 тысяч рублей», — сказала она.

При этом значительная часть предложений остаётся низкооплачиваемой. «Самая низкая, к сожалению, — младший воспитатель. Разрыв там практически в 4–5 раз», — отметила Лукьянова.

Она добавила, что спрос работодателей по-прежнему сосредоточен на рабочих специальностях: водители, слесари, кассиры, продавцы, сварщики, уборщики, грузчики и другие.

В июле уровень средней заработной платы по предлагаемым вакансиям, размещённым на портале «Работа России», составлял около 45 тыс. руб.

