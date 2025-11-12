Госдума ужесточает наказание за диверсии вплоть до пожизненного срока

Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии и вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность. Документ внесли депутаты всех парламентских фракций во главе с председателем Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

Изменения внесут в Уголовный кодекс. В частности, ужесточается наказание за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такие действия теперь может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., а также пожизненное заключение.

Аналогичные меры предусмотрены и за вовлечение подростков в террористическую деятельность. Кроме того, по ряду статей снижается возраст наступления уголовной ответственности — до 14 лет. Речь идет о содействии террористической и диверсионной деятельности, участии в террористических и диверсионных сообществах, а также обучении с целью совершения диверсий.

В закон также включили норму, запрещающую назначать условные сроки по делам об участии в диверсионных сообществах. При этом для условно-досрочного освобождения потребуется отбыть не менее 75% назначенного срока по соответствующим статьям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива связана с «необходимостью дополнительной защиты государства и граждан в условиях СВО». Он отметил, что законопроект поддержали представители всех парламентских фракций.

Вице-спикер Ирина Яровая добавила, что задача документа — «остановить тех, кто стоит на пороге необдуманных действий и может попасть под влияние преступных сообществ».

