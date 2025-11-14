В районе Невского, Куйбышева, Гагарина и Литвала ожидается изменение планировки

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» объявляет о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории жилого района с проектом межевания в его составе в границах ул. Невского, Куйбышева, Гагарина и Литовского вала. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Обсуждения планируют проводить с 13 ноября по 4 декабря 2025 года.

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Проекты планировки, проекты межевания».

Экспозиция проекта пройдёт с 21 по 27 ноября в:

— МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (пл. Победы, 1, вход со стороны Гвардейского пр-кта, время работы: понедельник — пятница, 9:00 — 18:00),

— Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-кт, 39, время работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день).

Проведение консультаций запланировано в МКУ «ЦДОД»:

— 21.11.2025 (пятница) с 10:00 до 13:00;

— 26.11.2025 (среда) с 14:00 до 17:00.

Подать предложения и замечания можно будет с 21 по 27 ноября:

— через официальный сайт http://www.klgd.ru;

— в журнал учёта посетителей экспозиции проекта;

— через платформу обратной связи: https://gov39.ru/servisy/pos/;

— в письменной форме или в форме электронного документа посредством почтовой связи, электронной почты cityhall@klgd.ru.