Китаев: правительство увеличило финансирование водителей школьных автобусов

Власти Калининградской области увеличат расходы на оплату труда водителей школьных автобусов и другие направления поддержки муниципалитетов. Об этом сказал председатель Ассоциации муниципальных образований (АМОКО), глава Зеленоградского округа Александр Китаев на заседании областного Заксобрания 19 ноября, комментируя закон о бюджете Калининградской области на 2026 год.

«Оперативно был решен вопрос, когда в связи с ростом заработных плат, стала возникать напряженность среди водителей школьных автобусов. Поддержка на заработные платы у водителей школьных автобусов в следующем году составит 260 миллионов рублей, это почти на 70 миллионов больше, чем в предыдущем», — отметил Китаев.

Глава АМОКО подчеркнул, что в новом бюджете предусмотрено дополнительное финансирование и по другим направлениям, связанным с выполнением муниципальных полномочий.

«Поддержка муниципалитетов составит 36,8 миллиарда рублей, что на 4,4 миллиарда больше. Отдельное спасибо за то, что 3,2 [млрд] из них — это дотация, причем 3 [млрд] на выравнивание бюджетной обеспеченности, то есть это нецелевые средства, муниципалитеты самостоятельно распределят эти доходы, которые поступят в бюджеты, на те расходы, которые считают приоритетами, конечно, в тесном взаимодействии с правительством Калининградской области», — заявил он.

Отдельную благодарность он выразил за поддержку участия в федеральном конкурсе «Малые города», на которую будет выделено более 800 млн руб., а также за увеличение финансирования Программы конкретных дел до 700 млн руб.