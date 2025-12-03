Из Калининграда планируют возобновить прямые перелёты в Турцию

Из Калининграда планируют возобновить прямые перелёты в Турцию

Прямые перелёты из Калининграда в Турцию планируют возобновить в конце апреля 2026 года. Об этом сообщают представители туриндустрии.

«Программа с прямым перелётом в Турцию из Калининграда стартует 24.04.2026, будет выполняться шесть дней в неделю со вторника по воскресенье», — сообщили представители турфирмы «Другие места» в соцсети «ВКонтакте».

Туроператор Coral Travel анонсировал старт программы с 26 апреля. Предполагается, что прямые рейсы будут выполняться до середины ноября.

Весной 2024 года аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждал, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену прямых рейсов из Калининграда в Анталью. Их заменили стыковочными.

