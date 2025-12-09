Реконструкцию фасада диагностического центра ДОБ перенесли на 2026 год

Правительство Калининградской области предложило скорректировать сроки капитальных вложений в здание Консультативно-диагностического центра Детской областной больницы на улице Донского. Проект постановления опубликован для публичного обсуждения до 15 декабря.

Согласно документу, реконструкция фасада переносится на 2026 год. Общий объем финансирования — 48,7 млн руб. из областного бюджета. В эту сумму входят разработка проектной и рабочей документации (3,47 млн руб.) и непосредственно реконструкция (45,27 млн руб.). Работы отнесены к категории капитальных вложений в объект государственной собственности региона.

Реализация проекта рассчитана на период 2022-2026 годов: подготовка документации шла в 2022-2023 годах, а строительный этап запланирован на следующий год. Заказчиком выступает Детская областная больница, главным распорядителем средств — региональный минздрав.

Ранее власти уже направляли средства на приведение зданий ДОБ в порядок. В августе 2025 года на портале госзакупок размещалась закупка на реконструкцию фасада Консультативно-диагностического центра: завершить работы планировали к концу 2025 года, а старт торгов был намечен на август. Помимо этого, в октябре сообщалось о выделении 11,2 млн рублей на капитальный ремонт комплекса зданий больницы — с установкой пожарной сигнализации и общестроительными работами

