Временами снег: погода в Калининградской области 19 февраля

Днём в четверг, 19 февраля, в Калининградской области ожидается облачность, временами небольшой снег. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −2°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на западе и в областном центре −2°C, на востоке области −3°C, ожидается небольшой снег днём и умеренный ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром будет на уровне −5,2°C, днём поднимется до −2,3°C, вечером опустится до −4,8°C. Влажность составит до 89% в утренние часы, давление — 757 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −6...-11°C, днём −1...-5°C. Видимость 4-7 км, в снеге местами 1-2 км. На дорогах снежный накат, гололедица», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём «-1...-3°C, облачно с прояснениями и временами также ожидаются локальные и кратковременные снежные заряды. Вечером при прояснениях местами похолодает до −9...-12°C. Ветер в течение суток переменный с юго-западного/западного на северо-западный (у побережья — преимущественно северо-западный), в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 763 мм.рт.ст.».

Помимо этого, эксперты паблика предупреждают о вероятности гололеда, снежных заносов и ухудшении видимости.