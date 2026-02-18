Временами снег: погода в Калининградской области 19 февраля

Все новости по теме: Стихия
Временами снег: погода в Калининградской области 19 февраля

Днём в четверг, 19 февраля, в Калининградской области ожидается облачность, временами небольшой снег. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −2°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду на западе и в областном центре −2°C, на востоке области −3°C, ожидается небольшой снег днём и умеренный ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром будет на уровне −5,2°C, днём поднимется до −2,3°C, вечером опустится до −4,8°C. Влажность составит до 89% в утренние часы, давление — 757 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −6...-11°C, днём −1...-5°C. Видимость 4-7 км, в снеге местами 1-2 км. На дорогах снежный накат, гололедица», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду днём «-1...-3°C, облачно с прояснениями и временами также ожидаются локальные и кратковременные снежные заряды. Вечером при прояснениях местами похолодает до −9...-12°C. Ветер в течение суток переменный с юго-западного/западного на северо-западный (у побережья — преимущественно северо-западный), в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 763 мм.рт.ст.».

Помимо этого, эксперты паблика предупреждают о вероятности гололеда, снежных заносов и ухудшении видимости.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter