Заксобрание планирует потратить на цветы 800 тыс. рублей

Законодательное собрание Калининградской области заключило контракт на поставку цветочной продукции на 800 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Договор подписан 30 января с индивидуальным предпринимателем Сергеем Середой. Он будет действовать до 31 декабря 2026 года. Цветочная продукция должна поставляться по заявкам заказчика в здание регионального парламента на ул. Кирова, 17.

В спецификации контракта указаны 14 видов продукции. В частности, закупаются: пионы (481 руб. за штуку), розы-срезка (341 руб.), кустовые розы (233 руб.), фрезии (139 руб.), тюльпаны (119 руб.), гвоздики (108 руб.), герберы (185 руб.), гиацинты (162 руб.), гидрангеи (791 руб.), зантедескии (162 руб.), хризантемы (299 руб.), лилии (740 руб.), орхидеи фаленопсис (1 509 руб.) и венки из живых цветов и хвои (31,6 тыс. руб.).

Часть продукции, включая гидрангеи, хризантемы, зантедескии и лилии, должна поставляться из Нидерландов.

Согласно условиям контракта, поставщик обязан принимать заявки круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, и доставлять цветы в течение 30 минут с момента их получения. Авансирование договором не предусмотрено, оплата должна производиться в течение семи рабочих дней после приемки товара.

В конце 2024 года Законодательное собрание Калининградской области уже заключало аналогичный контракт на поставку цветочной продукции на 600 тыс. рублей. Тогда закупались, в частности, герберы, гиацинты, пионы из Нидерландов, розы и гвоздики из Эквадора, а также тюльпаны российского производства. Орхидея фаленопсис оценивалась в 1 547 руб., лилия — в 789 руб., роза-срезка — в 377 руб., венок из живых цветов и хвои — в 31,8 тыс. руб. Контракт был исполнен на сумму 599,9 тыс. руб.

На 2024 год также был заключен подобный контракт на поставку цветов, на сумму 500 тыс. руб., тогда сообщалось, что Заксобрание планирует потратить 500 тыс. руб. В спецификации было указано аналогично 14 видов продукции, страны происхождения растений не назывались. В частности, орхидея фаленопсис оценивалась в 748 руб., лилия в 442 руб., роза длиной 90 см в 202 руб., гвоздика в 77 руб., тюльпан в 59 руб., венок из живых цветов и хвои — в 17 589,34 руб.