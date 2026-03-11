Власти: в Калининграде впервые пройдет чемпионат России по волейболу сидя

Власти: в Калининграде впервые пройдет чемпионат России по волейболу сидя
Фото: пресс-служба правительства области
Все новости по теме: Спорт

В Калининграде 13 марта впервые пройдет чемпионат России по волейболу сидя (6+). Участие в первом круге спортивного состязания в лиге «А» примут 11 команд. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На групповом этапе клубы будут разделены на две подгруппы. Четвёрка лучших из каждой подгруппы выходит в четвертьфинал, где продолжит борьбу за медали. Все матчи турнира пройдут на «Автотор-Арене». Финал и матч за третье место будут разыграны 18 марта.

На первом этапе хозяева кортов встретятся со сборными Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Иркутской области и Удмуртской Республики. В другой группе сыграют 25-кратный чемпион страны и базовый клуб национальной команды — сборная Свердловской области, команды Москвы, Московской области, Республики Саха, Белгородской области и ДНР.

По словам игрока калининградской команды «Витязи» Алексея Чистякова, участники рассчитывают выступить лучше, чем в 2025 году. Тогда калининградцы заняли восьмое место. В 2024-м, когда они дебютировали в волейболе сидя, спортсмены оказались десятыми.

Как отметили представители регионального минспорта, с 2026 года поменялись правила проведения: ранее допускалось, что в составе команды могут быть два здоровых игрока, теперь принимать участие в соревнованиях могут только паралимпийцы.

В этом году Калининградская область примет также заключительный третий этап чемпионата России по регби на колясках. Накануне завершился стартовый тур этих соревнований, и команда региона заняла на нём третье место.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter