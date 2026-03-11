Власти: в Калининграде впервые пройдет чемпионат России по волейболу сидя

В Калининграде 13 марта впервые пройдет чемпионат России по волейболу сидя (6+). Участие в первом круге спортивного состязания в лиге «А» примут 11 команд. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На групповом этапе клубы будут разделены на две подгруппы. Четвёрка лучших из каждой подгруппы выходит в четвертьфинал, где продолжит борьбу за медали. Все матчи турнира пройдут на «Автотор-Арене». Финал и матч за третье место будут разыграны 18 марта.

На первом этапе хозяева кортов встретятся со сборными Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Иркутской области и Удмуртской Республики. В другой группе сыграют 25-кратный чемпион страны и базовый клуб национальной команды — сборная Свердловской области, команды Москвы, Московской области, Республики Саха, Белгородской области и ДНР.

По словам игрока калининградской команды «Витязи» Алексея Чистякова, участники рассчитывают выступить лучше, чем в 2025 году. Тогда калининградцы заняли восьмое место. В 2024-м, когда они дебютировали в волейболе сидя, спортсмены оказались десятыми.

Как отметили представители регионального минспорта, с 2026 года поменялись правила проведения: ранее допускалось, что в составе команды могут быть два здоровых игрока, теперь принимать участие в соревнованиях могут только паралимпийцы.

В этом году Калининградская область примет также заключительный третий этап чемпионата России по регби на колясках. Накануне завершился стартовый тур этих соревнований, и команда региона заняла на нём третье место.