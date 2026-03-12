Умеренный дождь: погода в Калининградской области 12 марта

Днём в четверг, 12 марта, в Калининградской области облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +10°C, в областном центре +11°C, на востоке +15°C, также прогнозируется небольшой дождь на территории всей области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг облачно, ожидается небольшой дождь. Температура утром будет на уровне +7,2°C, днём прогреется до +8,1°C, вечером опустится до —2,3°C. Влажность составит до 99%, давление прогнозируется на уровне 760 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днём +6...+11°С. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «в Калининграде и на западе региона +6...+9°C, у побережья +4...+7°C, в восточной части региона до +9...+14°C, облачно/облачно с прояснениями и ожидаются слабые и умеренные дожди (в Калининграде, на побережье и западе региона осадки закончатся к ~12-13ч, а в восточных районах области ожидаются в районе обеда и во второй половине дня)».